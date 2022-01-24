Уже в 17 областях Украины медики выявили штамм "Омикрон"

Об этом во время селекторного совещания по противодействию COVID-19 сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Уже в 17 областях Украины медики выявили новый штамм коронавируса "Омикрон". Об этом сегодня, 24 января, во время селекторного совещания по противодействию COVID-19 сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом Ляшко подчеркнул, что "Омикрон" на данный момент не является доминирующим штаммом коронавируса в Украине.

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За минувшую неделю госпитализировано более 15 тысяч украинцев с короанвирусом, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта". В больницах занято 28% коек для больных COVID-19. Ляшко пояснил, что уровень госпитализаций меньше из-за того, что увеличилось количество вакцинированных.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 24 января 2022 года было подтверждено 3 870 370 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 585 338 человек, а 99 282 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 466 084 человека.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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