ГБР призвало Порошенко сотрудничать со следствием

Порошенко подозревают в государственной измене и в финансировании террористических организаций.

Государственное бюро расследований призвало Порошенко, которого подозревают в государственной измене и в финансировании террористических организаций, прекратить манипулировать общественным мнением и начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Пресс-служба ГБР отметила, что 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил ряд обязанностей. Но он выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января – "после публичного освещения факта игнорирования им решения суда".

Также ГБР говорит, что Петр Порошенко создал видимость выполнения возложенных судом на него обязанностей, явившись 19 января на допрос в ГБР, но вскоре покинув помещение, не дождавшись следователя.

"Адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним, ранее стало известно, Порошенко оконфузился в Верховной Раде. Он во время своей речи на согласительном заседании в парламенте сказал, что "они за единство", но "на словах, а не на деле".

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