"Будет новая Чечня": премьер Британии о возможном вторжении России в Украину

На мировой арене активно обсуждают возможную агрессию России в направлении Украины.

| Автор: Шароди Диана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что вторжение России в Украину не является чем-то неизбежным. Однако если этот конфликт все же состоится, то для Кремля он вполне может быть "новой Чечней".

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Об этом пишет издание Reuters, цитируя слова Бориса Джонсона.

"Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это (вторжение в Украину, - ред.) будет катастрофический шаг",

— говорит британский премьер-министр Борис Джонсон.

У Джонсона спросили, считает ли он нападение России на Украину неизбежным. На что чиновник ответил — на данный момент трудно что-то прогнозировать, ведь все прогнозы развед миссии на данный счет довольно мрачны.

"Я не думаю, что сейчас это каким-то образом неизбежно, я думаю, что здравый смысл все еще может победить",

— резюмировал британский премьер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорит, что в ближайшее время он планирует обсудить вопрос агрессии России в отношении Украины с другими мировыми лидерами.

"Нам также необходимо донести сообщение о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня",

— констатировал Джонсон.

Напомним, Германия разрешила семьям своих дипломатов уехать из Украины. Также разрешили покинуть Украину, если захотят, членам семей сотрудников немецких организаций.