В Чернигове эвакуировали учеников всех школ: известно почему

26 января в Чернигове правоохранители получили анонимное сообщение о минировании всех школ.

Сегодня, 26 января, в Чернигове правоохранители получили анонимное сообщение о минировании всех школ и двух торговых центров. Всех учеников, педагогов и посетителей двух ТРЦ эвакуировали, сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление полиции Черниговской области.

В сообщении говорится, что информация о минировании школ и двух ТРЦ в Чернигове поступила в СБУ. Были эвакуированы ученики и педагоги школ, лицеев, колледжей и гимназий.

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Правоохранители проверяют все здания, которые попали в список якобы заминированных.

Напомним, за последние несколько дней в разных городах Украины были получены сообщения о минировании учебных заведений. Так, например, 24 января поступило анонимное сообщение о минировании всех школ и торговых центров в Одессе. В городе прошла массовая эвакуация. К счастью, все сообщения о минировании оказались ложными.

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Ранее, в декабре 2021 года, во Львове неизвестный сообщил о том, что якобы заминированы 9 торгово-развлекательных центров, и потребовал 20 млн долларов выкупа. Правоохранители эвакуировали 3 тысячи человек.

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