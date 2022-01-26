Минобороны проведет учения с участием местных властей — детали

Министр обороны Алексей Резников анонсировал проведение военных учений Сил территориальной обороны.

| Автор: Шароди Диана

В учениях Сил территориальной обороны примут участие главы органов власти местного самоуправления — РГА, ОГА и мэры. Их будут обучать как правильно взаимодействовать с украинскими военнослужащими.

Об этом было сказано в ходе заседания правительства 26 января, в среду.

"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие",

— уточнил Резников.

Чиновник говорит, что по очереди будут собирать четыре региона - север, восток, юг и запад, и там будут проводить соответствующие профильные тренировки.

"Будем учить глав администраций областных, районных, а также городских голов, где будут развернуты батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины",

— резюмировал Резников.

Отметим, что лидер Минобороны Алексей Резников сказал — создание штабов теробороны — исключительная функция военных. Однако курировать данный процесс будут также и лидеры громад.

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Напомним, начались испытания нового ракетного комплекса "Нептун" на шасси Tatra. Тестирование зимой должно выявить готовность к быстрому запуску в условиях сильных морозов.