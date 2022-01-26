Начались испытания нового ракетного комплекса "Нептун" на шасси Tatra

Тестирование зимой должно выявить готовность к быстрому запуску в условиях сильных морозов.

В Украине начались зимние ходовые испытания пусковой установки комплекса береговой охраны "Нептун", построенного на шасси Tatra. Об этом сообщил Defense Express.

Комплекс создан на полноприводном шасси Tatra T 815 (они были закуплены в Чехии). Компоновочные работы и монтаж пусковой установки проводились корпорацией "УкрИннМаш".

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Тестирование зимой должно выявить готовность нового ракетного комплекса к быстрому запуску в условиях сильных морозов. Испытания проходят при температуре 10-15 градусов мороза.

Нужно отметить, что огневая мощь одного дивизиона комплекса береговой охраны "Нептун" - 72 крылатых ракет Р-360. Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей всех классов в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

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Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в ближайшем будущем для защиты южной границы Украины будут переданы береговые ракетные комплексы "Нептун".

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