На Донбассе с начала суток "затишье"

Боевики не обстреливали позиции ВСУ за последние сутки ни разу.

| Автор: Шароди Диана

С начала суток 26 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не фиксируются обстрелы со стороны боевиков. Ситуация остается стабильной и контролируемой.

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Об этом в вечерней сводке за среду, 26 января, отчитывается пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано",

— сказано в сводке.

В штабе ООС на Фейсбук пишут, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Отметим, что в связи с угрозой вторжения со стороны России на Харьковщине начали усиленно контролировать ситуацию на границе с Россией. Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов утверждает, что каждый день ведется активный мониторинг ситуации в районе государственной границы с Россией. Пограничники, которые несут службу в Харьковской области, круглосуточно контролируют территорию, а также вблизи государственной границы с Украиной работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения.

Напомним, в Харькове сотрудница полиции устроила крупное ДТП, в котором пострадали четыре человека. По этому факту уже начато служебное расследование, сообщает пресс-служба харьковской полиции.