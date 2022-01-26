Ситуация на границе с РФ в пределах Харьковщины стабильна — местная власть

На Харьковщине начали усиленно контролировать ситуацию на границе с Россией.

| Автор: Шароди Диана

Глава Харьковской ОГА отчитался о контроле ситуации на границе с РФ / facebook.com/synegubov.oleg

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов утверждает, что каждый день ведется активный мониторинг ситуации в районе государственной границы с Россией. По состоянию на 26 января ситуация в пределах Харьковской области стабильна.

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Об этом глава Харьковской ОГА Синегубов написал 26 января в Facebook

"Продолжаю мониторить уровень безопасности жителей Харьковщины. Сегодня ознакомился с состоянием инженерно-технического обустройства государственной границы украинско-российского участка, осмотрел защитную инфраструктуру",

— пишет Синегубов.

Чиновник уточняет, что пограничники, которые несут службу в Харьковской области, круглосуточно контролируют территорию, а также вблизи государственной границы с Украиной работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения.

"Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет",

— резюмировал Синегубов.

Чиновник говорит, что во всех приграничных пунктах области были проведены необходимые работы по инженерно-техническому устройству, таким образом, все пункты пограничников являются мобильными, и готовы к любой провокации со стороны армии РФ, которая вплотную подошла к границе с Украиной.

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Напомним, Министр обороны Алексей Резников анонсировал проведение военных учений Сил территориальной обороны. В учениях Сил территориальной обороны примут участие главы органов власти местного самоуправления — РГА, ОГА и мэры.