США рекомендует своим гражданам покинуть Украину

В посольстве США рекомендуют своим гражданам, которые на данный момент находятся в Украине, найти варианты для возвращения на родину в ближайшее время.

| Автор: Шароди Диана

Соединенные Штаты призвали своих граждан уже сейчас покинуть Украину. Причина ясна - нестабильная ситуация в вопросе безопасности.

Об этом говорится в публикации на сайте посольства США в Украине.

Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или частные транспортные средства.

"Граждане США, желающие вылететь из Украины, в настоящее время имеют несколько вариантов: коммерческими рейсами из всех международных аэропортов Украины. Если у вас возникли трудности с бронированием рейса или вам нужна помощь, чтобы вернуться в Соединенные Штаты, пожалуйста, свяжитесь с KyivACS@state.gov для получения инструкций",

— пишут на сайте посольства.

В ведомстве уточняют, что посольство США остается открытым и может обрабатывать паспорта США и консульские отчеты за границей, а также может предоставлять ссуды на репатриацию гражданам США, которые в настоящее время не могут позволить себе купить коммерческий билет в Соединенные Штаты.

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Отметим, что в связи с угрозой вторжения со стороны России на Харьковщине начали усиленно контролировать ситуацию на границе с Россией. Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов утверждает, что каждый день ведется активный мониторинг ситуации в районе государственной границы с Россией. Пограничники, которые несут службу в Харьковской области, круглосуточно контролируют территорию, а также вблизи государственной границы с Украиной работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения.

Напомним, боевики не обстреливали позиции ВСУ за последние сутки ни разу.