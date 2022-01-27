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В Украине хотят запустить "Карпатский экспресс" в Румынию

В 2022 году начинается реализация маршрута так называемого Карпатского экспресса, который соединит Западную Украину и Румынию.
 |  Автор: Шароди Диана
В Украине хотят запустить "Карпатский экспресс" в Румынию
Данный рейс хотят запустить в рамках "Большой стройки" / Иллюстративное фото / УНИАН

Предполагаемый маршрут поезда соединит Ужгород, Рахов и румынский город Сигит. 

Об этом рассказал председатель Закарпатской ОГА Виктор Никита на странице Facebook.

"Мы же в 2022 году начинаем работу по комплексному подходу и стратегическим проектам, которые могут эффективно влиять на целый сектор экономики области. Восстановление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту, проходящей через город Сигет в Румынии, — Ужгород-Рахив, который у нас с давних времен называют "Карпатский экспресс", может быть именно таким стратегическим проектом",

— пишет Виктор Никита. 

На данный момент данный вопрос уже был обговорен с Консулом Румынии в Солотвино Грацианом-Флорином Пырву во время встречи в Ужгороде. Местная власть Закарпатской ОГА надеется включить реализацию данного проекта в президентскую программу "Большая стройка". 

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Напомним, американская школьная учительница провела пять часов в добровольной самоизоляции в туалете самолета. Это была вынужденная мера, поскольку прямо в самолете женщина установила, что она ковид-зараженная.

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