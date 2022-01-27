Стрелок из Днепра Рябчук сам сдался правоохранителям, - ГБР

Стрелявший в своих коллег военнослужащий из Днепра сам сдался полиции.

| Автор: Шароди Диана

Нападавший попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить о том, где он находится / facebook.com/UA.National.Police

Военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, которого задержали за расстрел военных в городе Днепр, якобы сам попросил прохожую вызвать полицию и сообщить о его местонахождении.

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Об этом в Телеграмм-канале сообщает Государственное бюро расследований.

"Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаш", сам связался с правоохранителями и сдался им",

— заявил заместитель директора территориального ГБР в Полтаве Владимир Шило.

Чиновник уточняет, что находясь в селе Подгородное стрелок попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, расстреляв нацгвардейцев, парень попытался сбежать. Был опубликован ролик, показывающий, как он ловил попутку неподалеку от места происшествия.

По информации правоохранителей, стрелком является Артемий Юрьевич Рябчук (25.06.2001). Он из Измаила, что в Одесской области. Не женат. У злоумышленника средне-техническое образование. Был призван на службу 21.10.2021 Одесским ОТЦК. Родители живут в Одесской области. Судимостей нет.

Напомним, инцидент произошел около трех часов утра 27 января на территории завода "Южмаш". Солдат-срочник застрелил пятерых человек, среди которых гражданская женщина, и ранил еще пятерых. Одна из пострадавших потеряла более 3 литров крови. На данный момент за жизнь 22-летней военной борются хирурги больницы Мечникова.