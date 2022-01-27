В Днепре срочник расстрелял сослуживцев и сбежал с автоматом: 5 погибших

Среди умерших военнослужащие и одна гражданская женщина.

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев, а затем сбежал с автоматом и патронами. 5 человек погибли. Подробности передает пресс-служба МВД и полиции.

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Так, инцидент произошел около 03:00 27 января на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". Военнослужащий Национальной гвардии, солдат срочной службы, Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, выстрелил в сослуживцев.

Инцидент произошел во время выдачи оружия, а именно автомата Калашникова. Парень по неустановленным причинам расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся.

В результате случившегося 5 человек погибли. Это военные и одна гражданская женщина. Еще 5 человек получили ранения.

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По данным издания "Украинская правда", инцидент произошел в казарме. Срочник, выросший без отца, взял автомат и стал расстреливать людей. На выходе он убил бабушку-вахтера.

После стрельбы парень, уроженец Одесской области, сбежал с места происшествия, в связи с чем была объявлена полицейская операция "Сирена". По тревоге подняли подразделения Нацгвардии и Нацполиции. Также в срочном порядке на место выехал командующий Нацгвардии генерал-полковник Николай Балан.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине под колесами легковушки погиб военный.

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