Речь идет о четырех бойцах Национальной гвардии и одной гражданской женщине.

Названы имена военных, которых застрелил солдат-срочник в Днепре, прямо в казарме. Список был составлен СУ ГУНП в Днепропетровской области, передает Telegram-канал dtp.kiev.

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Так, среди убитых Буганов Александр Александрович. Родился 15.08.1987. Является военным воинской части 3021 Национальной гвардии, старший лейтенант, начальник караула.

Драган Александр Александрович. Родился 06.11.1997. Военнослужащий части 3021 Нацгвардии, младший сержант. Проживает в Днепре в доме на проул. Гражданский.

Левковский Артем Владимирович — 16.12.2000. Военнослужащий части 3021. Старший солдат, помощник главы караула. Проживает в Херсонской области, в Олешкове.

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Черник Леонид Леонидович. Родился в 2002 году. Старший солдат части 3021 Нацгвардии. Живет тоже в Херсонской области.

Гражданскую погибшую зовут Вера. Она 1986 года рождения. Может быть сотрудницей завода, информация уточняется.

Ранения получил Наместник Денис Викторович (23.08.2002), Гулида Владислав Юрьевич (31.12.1999), Семенченко Игорь Андреевич (1997 года рождения), а также работники завода Шарова Жанна Геннадьевна и Мачула Евгений Сергеевич (08.07.2001).

Стрелком является Артемий Юрьевич Рябчук (25.06.2001). Он из Измаила, что в Одесской области. Не женат. У злоумышленника средне-техническое образование. Был призван на службу 21.10.2021 Одесским ОТЦК. Родители живут в Одесской области. Судимостей нет.

Напомним, ранее было опубликовано видео расстрела военных в Днепре.

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