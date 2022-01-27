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У Путина ответили на идею официально поставлять оружие "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин знает об инициативе партии "Единая Россия" начать официальные поставки оружия боевикам "ЛДНР". Для него эта идея является "чем-то новым". Об этом заявил российским журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Президенту прекрасно известно об этом мнении. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является. Но сейчас нет реакции президента", - сообщил спикер Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия ранее не поставляла оружие в ОРДЛО.
"Это что-то новое", - заявил Песков.
Напомним, ранее представители путинской партии "Единая Россия" выступили с инициативой начать официальные военные поставки боевикам "ЛДНР".
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