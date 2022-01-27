Рада разрешила теробороне использовать стрелковое оружие

Ранее было разрешено применять лишь охотничьи ружья и патроны к ним.

Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона №6302. Он уточняет виды оружия, которое разрешается использовать бойцам территориальной обороны. В список вошло стрелковое оружие. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания.

Читайте также: На места дислокации теробороны нужно 2,8 млрд гривен – Минобороны

Так, "за" документ проголосовали 278 народных депутатов. Он вносит в закон "Об основах национального сопротивления" пункт о том, что участники добровольческих формирований территориальных общин получают право использовать не только охотничье оружие и боеприпасы к нему, но и стрелковое оружие с "другими видами вооружений" с боеприпасами к ним.

Читайте также: Во Львове коммунальщиков начали обучать обращению с оружием

Использование оружия возможно во время выполнения бойцами задач и в определенном Кабмином порядке.

Напомним, что правительство утверждало порядок использования территориальной обороной оружия. Делать это можно для защиты гражданского населения от нападения, во время освобождения захваченных объектов, уничтожения техники или оружия противника.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.