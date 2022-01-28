Расстрел военных в Днепре: односельчане убийцы рассказали о его семье

Юноша из верующей семьи, его мать сейчас находится в России, а отец умер три года назад. Дом, в котором он жил, сейчас стоит пустой.

Нацгвардиец Артемий Рябчук, который минувшей ночью из табельного оружия расстрелял пятерых человек и пятерых ранил, прослужил всего три месяца. В его родном селе отзываются о нем положительно и не могут поверить в произошедшее, сообщает ТСН.

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Местные жители села Броска в Одесской области, где жил 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук, надеются на справедливое расследование трагедии. Те, кто знал парня, отзываются о нем положительно и не верят в произошедшее. "И его жалко, и тех ребят жалко…", – рассказала одна из жительниц села.

"Недопонимание, страх, жалость… Жалость к нему, ребенку, потому что ему 20 лет, и он, не понимая того… сам себе угробил жизнь. И конечно же большая скорбь и жалость к тем семьям, которые…", – призналась еще одна.

Отмечается, что парень прослужил всего три месяца. Дом, в котором он жил до этого, сейчас стоит пустой. Мать военнослужащего уехала в Россию к дочке, которая недавно родила. А отец парня скончался три года назад.