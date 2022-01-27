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Расстрел в Днепре: ГБР проверит информацию о травле нацгвардейца
Следователи Государственного бюро расследований проверят версию о возможной травле сослуживцами нацгвардейца Артема Рябчука, подозреваемого в убийстве пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Ранее сегодня нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык у себя в Телеграм сообщила, что два месяца назад Рябчук остановил драку между солдатами и сообщил об этом руководству.
"Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить", - написала нардеп.
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В ГБР заверили, что следствие рассматривает несколько версий трагедии, в том числе возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления.
"Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травля задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР", - сообщили в ведомстве.
Также правоохранители проверяют не находился ли Рябчук под воздействием алкоголя или других веществ. Кроме того, планируется экспертиза по психическому состоянию подозреваемого.
Напомним, в деле о расстреле в Днепре нацгвардейцу сообщили подозрения по трем статьям Уголовного кодекса.
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