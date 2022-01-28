Карантин в Украине: еще 7 областей могут войти в "красную" зону

В целом по Украине выше нормы показатель выявления новых случаев инфицирования коронавирусом.

Минздрав Украины сегодня, 28 января, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом. Семь областей скоро могут попасть в "красную" зону адаптивного карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

Сейчас в "красной" зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. Скоро к ним могут присоединиться Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области. Эти регионы пока еще входят в "оранжевую" зону карантина, но в них ситуация с коронавирусом в последнее время сильно ухудшилась.

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В "красной" зоне адаптивного карантина находятся Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, выше нормы показатель выявления новых случаев инфицирования коронавирусом.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 26 января 2022 года было подтверждено 3 980 610 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 608 094 человека, а 99 882 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 576 722 человека.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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