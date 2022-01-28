В Запорожье произошел взрыв в многоквартирном доме

К ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники.

Сегодня рано утром, 28 января, в Запорожье произошел взрыв в жилом четырехэтажном доме. На данный момент известно про одного погибшего и двух пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Служба спасения получила сообщение о взрыве в доме в Запорожье в 04:04. На место происшествия немедленно направили бойцов ГСЧС и специальную технику.

По предварительной информации, в квартире на втором этаже произошел взрыв газа, без дальнейшего горения. Погиб один человек, еще двое получили травмы. Из разрушенного подъезда спасатели вывели 15 человек.

По состоянию на 08:30 спасатели ГСЧС проводили поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций. ГСЧС развернула мобильный пункт обогрева. Жителям дома, где произошел взрыв, оказывают помощь психологи.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники. Из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 единиц техники. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого происшествия.

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Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области в селе Ниновичи произошел взрыв в частном доме, в результате чего пострадали пять человек.

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Место происшествия / dsns.gov.ua

Место происшествия / dsns.gov.ua

Место происшествия / dsns.gov.ua