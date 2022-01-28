Заседание суда по мере пресечения Порошенко перенесено

Дело в том, что материалы не поступили в суд по независящим от судей причинам.

Заседание Киевского апелляционного суда по делу экс-президента и действующего депутата Петра Порошенко перенесли на 11 февраля. Судьи должны были рассмотреть апелляцию на меру пресечения политику по "угольному" делу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Так, заседание суда было перенесено из-за того, что Киевский апелляционный суд не получил материалы уголовного производства из Печерского районного суда. Последний ранее отпустил Порошенко под личное обязательство.

Суд не получил материалы по причинам, которые не зависят от коллегии судей, сказал председательствующий судья. В связи с этим провести апелляционное рассмотрение сегодня, 28 января, не было возможным.

"Коллегия судей снимает данное дело с апелляционного рассмотрения и определяет новую дату и время судебного заседания — 11 февраля 2022 года в 11:00", — добавил судья.

Примечательно, что во время оглашения решения участников процесса в зале не было.

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Как передает "Украина Online" в своем Telegram-канале, на этом фоне под Апелляционным судом Киева собрались соратники Порошенко. Они устанавливали сцену. Из-за их действий полиция была вынуждена усилить охрану порядка. На месте присутствуют военные автомобили.

Обстановка под судом / t.me/UkrainaOnlline

Напомним, Порошенко является фигурантом "угольного дела". Считается, что он организовал схему поставок угля из ОРДЛО, за который боевики получили 1,5 млрд грн. По данным следствия, он действовал в сговоре с группой лиц, в том числе с высшим руководством РФ. Депутата обвиняют в "создании террористической организации", "финансировании терроризма" и "государственной измене".

Ранее сообщалось, что когда Порошенко избирал меру пресечения Печерский райсуд Киева, его сторонники уже устраивали стычки с полицией, а также напали на журналиста.

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