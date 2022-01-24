Порошенко не выполнил решение суда и не сдал загранпаспорта – ГБР

Ранее политик жаловался, мол его не пускают на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

Бывший президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко не выполнил решение суда и не сдал загранпаспорта. Речь идет о выбранной мере пресечения по делу о поставках угля из ОРДЛО и государственной измене. Подробности передает пресс-служба ГБР.

Читайте также: Первый президентский рейтинг 2022: на чьей стороне большинство украинцев

Так, в сообщении указывается, что Печерский районный суд Киева 19 января возложил на Порошенко ряд обязательств. Депутат, в том числе, должен был сдать правоохранителям на хранение свой паспорт и остальные документы, по которым он может покинуть Украину.

"При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. О. обязан сдать свои заграничные паспорта соответствующим органам государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, но к нынешнему времени данное обязательство подозреваемый не выполнил", – отметили в ГБР.

Читайте также: Порошенко оконфузился в Раде

Примечательно, что в воскресенье, 23 января, Порошенко записал видео. На нем экс-президент жаловался, что его не пускают на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО. Он считает, что решение суда заграничные командировки не запрещает, если следователи разрешили. При этом политик заявляем, мол правоохранители разрешение ему не дают из-за поручения президента Владимира Зеленского.

Напомним, Порошенко является фигурантом "угольного дела". Его обвиняют в организации преступной схемы поставок угля из временно оккупированного Донбасса. В ее рамках оккупантам передали 1,5 млрд грн.

Следователи считают, что Порошенко действовал в сговоре с группой лиц, в том числе с высшим российским руководством, и содействовал деятельности незаконных "Л/ДНР". Его обвиняют в "создании террористической организации", "государственной измене" и "финансировании терроризма".

Суд отпустил нардепа под личное обязательство, но прокурор уже подал апелляцию.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.