Расстрел в Днепре: Врачи рассказали о состоянии раненных нацгвардейцев

Медики считают, что все должны поправиться

Военнослужащие Национальной гвардии, получившие ранения во время расстрела в Днепре, идут на поправку, но некоторым еще предстоят сложные операции. Об этом рассказал журналистам издания "Днепр областной" главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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"Девочка, которая самая сложная, сегодня уже стабильна. Она еще на аппарате ИВЛ, но гемоглобин у нее уже 85, а поступила к нам она из 30. Мы думаем, что они обязательно должны поправиться. Сегодня мы планируем провести две сложные операции", – сказал Рыженко.

Также главврач рассказал, что в больницу пришли более сотни человек, желающих сдать кровь для раненых военнослужащих.

Напомним, в Нацгвардии подтвердили травлю днепровского стрелка. Также выяснилось, что Рябчук жаловался на травлю своим знакомым на гражданке.

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