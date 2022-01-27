МВД выясняет, кто "слил" видео с расстрелом нацгвардейцев

Видео с камер наблюдения уже через несколько часов оказалось в открытом доступе

Министерство внутренних дел намерено выяснить, кто "слил" видео с камеры наблюдения в оружейной комнате, где нацгврадеец Артем Рябчук расстрелял сослуживцев. Об этом сообщил на брифинге старший заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, пишет РБК-Украина.

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"Что касается утечки информации с видеокамеры в комнате хранения оружия, соответствующие внутренние расследования будут проведены как в органах Национальной полиции, так и, я уверен, в других органах правопорядка", - сказал Енин.

По словам чиновника, видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении сразу у нескольких правоохранительных ведомств, а не только у Национальной полиции.

Напомним, в СМИ появилось видео расстрела военных в Днепре. Подозреваемый солдат-срочник стрелял по своим сослуживцам, а потом добивал раненых контрольными выстрелами.

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