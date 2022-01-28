"Был конфликт": В Нацгвардии подтвердили травлю днепровского стрелка

Также выяснилось, что Рябчук жаловался на травлю своим знакомым на гражданке

У Артема Рябчука, устроившего расстрел своих сослуживцев в Днепре, действительно был конфликт с ними на почве неуставных отношений. Как пишет "Укринформ", об этом заявил Николай Балан, который вчера подал в отставку с должности главы Национальной гвардии Украины.

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По его словам, инцидент между сослуживцами произошел около трех недель назад. Тогда Рябчук вмешался и разнял драку своих товарищей. Затем он сообщил о случившемся руководству, после чего Рябчука начали травить.

"Мы получили информацию, что это могло быть следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва. Мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось", — заявил Балан.

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Такую же версию изложили журналистам "КП в Украине" знакомые Рябчука по гражданской жизни.

"Те, кто поддерживал с ним связь, рассказывали, что Артем жаловался на сослуживцев. Рассказывал, что в армии его начали травить несколько человек, обзывали "шестеркой" и "стукачом". Видимо, Артем мог выдержать многое, но только не регулярное унижение со стороны сослуживцев", - рассказала бывшая сокурсница Рябчука по колледжу.

Напомним, в ГБР уже пообещали проверить информацию о травле нацгвардейца, которая появилась в СМИ.

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