Как соцсети реагируют на ситуацию в Украине: подборка мемов

Пользователи соцсетей остро шутят на последние события в Украине.

| Автор: Шароди Диана

В свете последних событий в социальных сетях началось очень много обсуждений. Каждый стремится высказать свое мнение. Иногда даже в острой сатирической форме.

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Корреспондент.net собрал подборку мемов и смешных картинок из соцсетей на острые темы, волнующие сейчас украинцев.

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

Соцсети реагируют мемами на ситуацию в Украине / Соцсети

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Напомним, Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему не стоит ждать наступления России в ближайшее время. Дело в том, что не было создано ни одной ударной группировки. Слова политика прозвучали в эфире ICTV.