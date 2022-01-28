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Как соцсети реагируют на ситуацию в Украине: подборка мемов
Пользователи соцсетей остро шутят на последние события в Украине.
В свете последних событий в социальных сетях началось очень много обсуждений. Каждый стремится высказать свое мнение. Иногда даже в острой сатирической форме.
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Корреспондент.net собрал подборку мемов и смешных картинок из соцсетей на острые темы, волнующие сейчас украинцев.
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Напомним, Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему не стоит ждать наступления России в ближайшее время. Дело в том, что не было создано ни одной ударной группировки. Слова политика прозвучали в эфире ICTV.
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