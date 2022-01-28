"Сделал свое дело": Лукашенко заявил, что готов уйти на покой

Александр Лукашенко заявил, что готов покинуть свой пост.

| Автор: Шароди Диана

Лукашенко утверждает, что грядущие конституционные изменения не делаются "под него" / EPA / UPG

Александр Лукашенко утверждает, что те изменения в Конституции, которые сейчас могут быть внесены, не делаются под него. Чиновник говорит — уже готов "уйти на покой".

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Об этом пишет "Интерфакс", цитируя слова белорусского политика.

Справка: конституционные правки, которые предлагают внести в Беларуси, касаются самых разных направлений. Тем не менее, самые важные поправки касаются президентской должности. Предлагается ужесточить требования к кандидатам на этот пост — если сейчас баллотироваться могут граждане от 35 лет, то по новым правилам — с 40. Сейчас для того, чтобы стать президентом или хотя бы попытаться принять участие, нужно 10 лет жить в стране непрерывно. По новым правилам это срок вырастет вдвое.

Лукашенко отметил, что что двоевластия в Белоруссии с новым законом не будет.

"Ни под кого всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примете решение - действующий президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране - вы скажете. Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать, что я должен делать или не делать",

— сказал Александр Лукашенко.

Отметим, лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко назначил референдум о изменениях в Конституцию на 27 февраля 2022 года.

Напомним, в Беларуси пограничникам разрешили стрелять по польским военным. Польские силовики якобы планировали захватить белорусского пограничника, утверждают в белорусском погранкомитете.