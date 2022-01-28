Полтавские школьники уходят на "дистанционку"

В Полтаве ситуация с распространением коронавируса только ухудшается, поэтому было принято перевести школьников старших классов на дистанционку.

| Автор: Шароди Диана

Дистанционный формат образования для школьников 5-11 классов Полтавы продлится минимум две недели. Уже 31 января ученики не сядут за парты, а будут проводить уроки со своими учителями в режиме "онлайн".

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Об этом пишет пресс-центр горсовета Полтавы.

"С целью сохранения здоровья участников образовательного процесса, в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ, в т. ч. на COVID-19, с 31 января 2022 года в течение 2 недель все ученики 5-11 (12) классов учреждений общего среднего образования Полтавской городской территориальной общины будут учиться в дистанционном формате",

— сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что такое решение приняли члены региональной комиссией ТЭБ и ЧС в пятницу, 28 января.

Тем не менее, воспитанники садиков и ученики младшей школы (1-4 классы) смогут посещать учебные заведения — для них дистанционки не предусмотрено.

Отметим, что по состоянию на 28 января в Одессе, Тернополе, Луцке, Херсонской, Львовской, Закарпатской и Сумской областях заявили о том, что школьники и студенты уходят на "дистанционку". Предварительно, она продлится две недели, однако в случае роста заболеваемости может быть продлена.

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Напомним, в ближайшее время школьников Киева могут отправить на дистанционное обучение. О том, когда это может произойти, рассказал глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.