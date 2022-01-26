Отправят ли школьников Киева на дистанционку и когда: Ответ Рубана

В это же время остается неизвестным, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

В ближайшее время школьников Киева могут отправить на дистанционное обучение. О том, когда это может произойти, рассказал глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, чьи слова передает "РБК-Украина".

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По словам чиновника, городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет заседать уже в ближайшее время. На нем поднимут вопрос о переводе детей на дистанционное обучение. Речь идет об учениках младших и средних классов.

При этом Рубан не смог ответить или предположить, может ли Киев снова попасть в "красную" зону карантина. Все будет зависеть от введенных противоэпидемических мер.

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"Если будут внедрены правильно и эффективно, это случится позже, если же нет — это будет раньше", — подытожил он.

Напомним, ранее перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение рекомендовали в Министерстве образования и науки.

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