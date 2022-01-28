В Одессе во время демонтажа здания общежития погиб рабочий

Кроме того, во время демонтажа здания еще два человека пострадали.

В Одессе сегодня, 28 января, во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода обвалилась стена, в результате чего пострадали три работника. Один из них скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Служба спасения получила информацию о ЧП в Хуторском переулке в Суворовском районе Одессы в 11:11. На место происшествия немедленно направили бойцов ГСЧС и технику.

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Оказалось, что произошло неконтролируемое падения стены на 2-м этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода. Спасатели транспортировали с помощью специальных ниш одного из пострадавших с открытым переломом конечности с третьего этажа здания и передали его работникам скорой медицинской помощи.

Один из пострадавших скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове во время реконструкции нежилого дома на пл. Фейербаха в Московском районе обвалилась стена. В результате погиб 51-летний строитель.

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Место происшествия / od.dsns.gov.ua

Место происшествия / od.dsns.gov.ua

Место происшествия / od.dsns.gov.ua