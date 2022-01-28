Достали из лужи крови: известно состояние самой тяжелой пациентки после стрельбы в Днепре

Пострадавшая девушка в результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре перенесла уже тяжелую операцию и удаление части кишечника.

| Автор: Шароди Диана

Шарова Жанна - пострадавшая в стрельбе в Днепре / facebook.com

У 22-летней военнослужащей впереди еще не одна операция. Ее состояние остается критическим.

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О состоянии Жанны Шаровой рассказал генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Ее разбитые мечты… Девушка по имени Жанна, ей 22, она старший солдат Нацгвардии. Будущее ее пока туманно", — пишет Рыженко.

Чиновник рассказывает, что самое тяжелое ранение у 22-летней военнослужащей — именно в живот. Поэтому у нее разбит тонкий и толстый кишечник.

"Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе",

— пишет Сергей Рыженко.

На данный момент известно, что Жанне перелили 3,5 литра крови, состояние более-менее стабилизировали, гемоглобин восстановили. После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике.

"Сейчас анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу",

— информирует врач.

Днепровский медицинский работник рассказывает, что рядом с ней сейчас дежурит мама.

Справка: расстрел произошел около 03:00 в ночь на 27 января на территории завода "Южмаш". Солдат-срочник застрелил пять человек, среди которых гражданская женщина, и ранил еще пятерых. Солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за расстрела нацгвардейцев. 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул НГУ.