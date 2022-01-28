В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за расстрела нацгвардейцев

27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул НГУ.

В Днепре 28 и 29 января 2022 года объявили траур из-за убийства на заводе "Южмаш" пятерых человек солдатом срочной службы Артемом Рябчуком. Перед горсоветом, на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты, сообщила пресс-служба Днепровского горсовета.

В мэрии Днепра выражают соболезнования семьям и близким погибших во время трагедии на заводе "Южмаш".

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Напомним, 27 января примерно в 03:40 в Днепре на заводе "Южмаш" солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. В дальнейшем утром того же дня его задержали правоохранители.

Состояние 4 военнослужащих удовлетворительное. Состояние раненой в брюшную полость женщины тяжелое.

Фото стрелка / npu.gov.ua

Глава МВД Денис Монастырский сказал, что после выяснения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, "в том числе кадровые". Также он заявил, что виновник этой трагедии понесет строгое наказание.

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Рябчуку уже сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины - ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов). Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Сети появилось видео с моментом непосредственного задержания Артема Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре.

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Иллюстративное фото / dniprorada.gov.ua