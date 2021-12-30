В Британии на Рождество банк случайно отправил клиентам 130 миллионов фунтов

Система испанского банка Santander на Рождество дала сбой.

| Автор: Шароди Диана

В банке случайно дважды начислили зарплаты своим клиентам, однако один платеж прошел со счетов банка / depositephotos.com

Банк в Британии по ошибке отправил на счета десятков тысяч клиентов в Британии 130 миллионов фунтов стерлингов.

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Об этом сообщает издание BBC.

Известно, что 75 тысяч держателей счетов в британском банке получили 25 декабря разные суммы. Всего банк случайно разослал своим клиентам 130 миллионов фунтов стерлингов.

На данный момент работники банка Santander пытаются выяснить как такое случилось, а также спешат вернуть деньги, пока их не потратили случайные получатели. Известно, что процесс возврата средств затрудняется из-за того, что деньги уже перевели на счета банков-конкурентов.

Предварительно, ошибка случилась, когда платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. В результате тысячи человек дважды получили средства со счетов своего работодателя, хотя второй платеж был профинансирован банком.

Менеджер, который занимается заработными платами, уже взял всю вину на себя.

"Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов неправильно продублировались на счетах получателей",

– сказано в сообщении администрации банка.

Банк хочет исправить ошибку и надеется вернуть потраченные деньги. Какое наказание получит виновник — пока что неизвестно.

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Напомним, ошеломляющая статистика — во Франции 200 тысяч случаев COVID в день. ВОЗ опасается краха систем здравоохранения в ряде стран мира.