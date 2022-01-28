В воинской части в Днепре, где накануне произошел расстрел, проходят обыски

В связи с трагедией, которая случилась в ночь на 27 января в Днепре, в воинской части на "Южмаше" проходят обыски.

| Автор: Шароди Диана

По делу о расстреле в Днепре 27 января 2022 проводятся обыски в воинской части, в которой служили нацгвардеец Артемий Рябчук и его жертвы.

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О расследовании заявили в Госбюро расследований.

В ведомстве отметили, обыски проводятся в целях проверки обстоятельств, которые могли привести к тому, что Рябчук решил убить сослуживцев. Расследователи устанавливают документы об организации службы.

Сегодня также проходит суд по избранию Рябчуку меры пресечения.

ДБР проводит обыск в воинской части, где проходил службу Артемий Рябчук / dbr.gov.ua

Справка: расстрел произошел около 03:00 в ночь на 27 января на территории завода "Южмаш". Солдат-срочник застрелил пять человек, среди которых гражданская женщина, и ранил еще пятерых. Солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за расстрела нацгвардейцев. 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул НГУ.