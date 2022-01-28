"Если будет масштабная война, зачем нам санкции "потом", - Зеленский

Украинский президент считает поведение Запада в ситуации с РФ "не честным"

Запад должен ввести санкции против России, чтобы предотвратить вторжение, потому что неясно, чем они помогут уже после начала войны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам на пресс-конференции в пятницу.

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"Вопросы, которые мы обсуждали с президентом (Байденом, - ред.) и не один раз. Что такое санкции "после"? Это вопрос не только к президенту США, у меня тут нет никаких отдельных вопросов именно к нему, об этом говорит и Европа. Но многие государства говорят о вещах, которые можно делать превентивно", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в случае нападения РФ Украина будет защищаться лишь своими силами, и неясно, чем в таком случае помогут "санкции после".

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"Если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами... и когда ты один на один с очень непростым государством, ты спрашиваешь, а что такое "санкции после"? Кому они адресованы? Украине? Извините, но увы. Я не знаю, что будет потом. Если будет полномасштабная война, то зачем нам санкции "потом", - сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, угрожая России санкциями, но не вводя их, Запад защищает себя за счет Украины.

"Я считаю, что это не честно. И я откровенен в этом", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский объяснил, почему взгляды Киева и Вашингтона на ситуацию с РФ могут не совпадать. По его словам, президент Украины знает больше, чем любой другой президент.

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