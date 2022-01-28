Зеленский: "Я президент Украины, я знаю больше, чем любой президент"

Зеленский объяснил, почему взгляды Киева и Вашингтона на ситуацию с РФ могут не совпадать

Зеленский сам информирует Байдена о ситуации с РФ / EPA

Президенту Украины известно об угрозе российского вторжения больше, чем главе любого другого государства. Об этом Владимир Зеленский заявил пресс-конференции в пятницу.

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По его словам, президент США Джо Байден частично получает информацию о ситуации на российско-украинской границе непосредственного от самого Зеленского.

"Я президент Украины, я нахожусь здесь, поэтому знаю больше деталей, глубже, чем любой президент. Вопрос не в президенте США", - сказал Зеленский.

Он отметил, что важным является прямой канал общения между главами государств.

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"Очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией, нужно быть здесь и обмениваться информацией", - добавил Зеленский.

Также украинский лидер подчеркнул, что у него нет разногласий со своим американским коллегой.

"Когда говорят, что у нас есть недоразумение, то у нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США", - заявил президент.

Напомним, Байден пообещал Зеленскому ответ на угрозу РФ. Соединенные Штаты обдумывают пути дополнительной помощи экономике Украины в условиях военного давления со стороны России.

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