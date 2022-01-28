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Минздрав уточнил минимально допустимые сроки бустерной дозы

В ведомстве заявили, что минимум от второй дозы должно пройти 6 месяцев.
 |  Автор: Шароди Диана
Минздрав уточнил минимально допустимые сроки бустерной дозы
В отдельных случаях пациента могут вакцинировать через 3 месяца / Иллюстративное фото / depositephotos.com

Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не раньше, чем через 6 месяцев после второй. Людям со слабым иммунитетом в отдельных случаях могут ввести через три месяца после второй вакцины. Однако данное решение должно быть принято после консультации с врачом и исключительно после его показаний. 

Об этом сообщает Минздрав Украины. 

"Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов",

— сказано в сообщении ведомства. 

Медики отмечают — общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:

  • людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев;
  • отдельной категории людей - иммунокомпрометированным - бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы;
  • дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.

Отметим, что бустерная доза продлевает действие ковид-сертификата. 

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Напомним, на Закарпатье у учителей нашли липовые COVID-сертификаты. Полиция провела проверку и обнаружила, что несколько учителей продолжают работать в школе по поддельным документам о вакцинации.

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