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Минздрав уточнил минимально допустимые сроки бустерной дозы
Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не раньше, чем через 6 месяцев после второй. Людям со слабым иммунитетом в отдельных случаях могут ввести через три месяца после второй вакцины. Однако данное решение должно быть принято после консультации с врачом и исключительно после его показаний.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
"Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов",
— сказано в сообщении ведомства.
Медики отмечают — общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:
- людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев;
- отдельной категории людей - иммунокомпрометированным - бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы;
- дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.
Отметим, что бустерная доза продлевает действие ковид-сертификата.
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Напомним, на Закарпатье у учителей нашли липовые COVID-сертификаты. Полиция провела проверку и обнаружила, что несколько учителей продолжают работать в школе по поддельным документам о вакцинации.