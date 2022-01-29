Боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины" за сутки

Утренняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 29 января говорит о том, что в течение последних суток боевики не стреляли.

| Автор: Шароди Диана

За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации",

— говорится в сообщении.

Отметим, накануне сообщалось, что в Луганской области была зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы. Однако благодаря усилиям военных, рубежи украинских подразделений остались прежними.

Кроме того, ранее мы писали, что за гибель трех солдат на Донбассе судят экс-начальника инженерной службы.

По версии досудебного следствия, в январе-феврале 2021 года обвиняемый не принял меры для обозначения предупредительными знаками и ограждения противотанковых мин на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Он также не проинформировал командование про местонахождение мин, не принял меры по охране этого участка местности и их разминированию.

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Напомним, Россия может захватить восемь областей. В случае вторжения россияне попытаются отрезать Украину от выхода к морю.