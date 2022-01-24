Россия может захватить восемь областей, - Минобороны

В случае вторжения россияне попытаются отрезать Украину от выхода к морю

Россия способна атаковать Украину сразу с нескольких направлений и может захватить восемь украинских областей, в том числе крупные города – Харьков, Одессу и Днепр. Об этом в интервью "The Times" заявил командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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По его словам, сейчас Россия развернула в приграничных с Украиной регионах 54 боевые тактические группы. Среди них есть подразделения, вооруженные баллистическими ракетными комплексами средней дальности "Искандер". Это оружие способно атаковать Киев.

Командующий украинскими силами на Донбассе полагает, что в случае масштабного российского вторжения, Украина утратит большую часть своего военно-промышленного потенциала и лишится выхода к Черному морю.

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"Россияне рассматривают разные варианты, но только Донецк и Луганск на востоке их не устроят. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать всей Украиной", - заявил Павлюк.

Он также отметил, что среди всех сценариев российской агрессии особо выделяется дата 20 февраля. В этот день в Китае заканчиваются Олимпийские игры, а в Беларуси – совместные российско-белорусские военные учения.

"Это дата, которая нас беспокоит", - отметил командующий.

Напомним, Румыния готовится принимать беженцев из Украины. Местные власти Румынии готовятся предоставить гуманитарную помощь украинцам, в случае нового нападения России на Украину.

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