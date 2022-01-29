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4 млн заболевших и 100 тыс смертей в Украине: статистика COVID с начала пандемии
По официальным данным Минздрава, положительный результат теста на коронавирус получили более 4 миллиона украинцев с начала пандемии. В стране также зафиксировано более 100 тыс смертей от китайского вируса.
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Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Сообщается, что начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировано свыше 4 млн случаев заболевания. Общая сводка Минздрава выглядит примерно так:
- заболели - 4 017 961 человек;
- выздоровели - 3 615 257 человек;
- летальных исходов - 100 031.
С начала пандемии украинцам сделали почти 18 млн тестирований на COVID методом ПЦР.
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Напомним, что с понедельника, 31 января, Львовщина https://news.bigmir.net/ukraine/6227146-lvovschina-uzhestochaet-karantin-s-31-yanvarya-izmeneniya карантинные меры. "Красная" зона здесь пока что не вводится, однако на фоне увеличения количества заболевших и госпитализированных, приходится ограничивать работу некоторых учреждений. На какой именно срок будут наложены ограничения на работу общественных мест — пока неизвестно. Ситуация, по прогнозам медиков, должна стабилизироваться примерно через две недели.