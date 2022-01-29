Премьер Польши приедет с визитом в Украину: встретится с Зеленским и Шмыгалем

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с украинскими политическими лидерами.

| Автор: Шароди Диана

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обеспокоен действиями РФ, и обсудит с Украиной развертывание дополнительных точек военных НАТО / Getty images

Решение польского премьера посетить Украину было принято после того, как накануне правительство Польши собрало срочное заседание Совета национальной безопасности. На заседании поднимался вопрос агрессии РФ.

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О визите Моравецкого в Украину сообщает пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Сообщается, что Моравецкий поговорит с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем касательно сложившейся ситуации и возможной эскалации конфликта со стороны РФ. Чиновник говорит — в данном случае Польша на стороне Украины.

"Польша поддерживает Украину в предотвращении агрессии России. Премьер-министр Моравецкий встретится во вторник в Киеве с президентом и премьер-министром Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе",

— сказано в сообщении.

Кроме того известно, что Варшава обратилась к НАТО и Евросоюзу с просьбой оказать поддержку Киеву.

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Напомним, на следующей неделе в Украину прилетит премьер-министр Британии Борис Джонсон. Цель визита — обсуждение с украинскими политиками агрессии со стороны РФ и возможное нарушение территориальной целостности. После встречи в Украине Джонсон переговорит с Путиным.