"НАТО обязан оказывать поддержку Украине": Столтенберг о поставках оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Украина должна чувствовать поддержку стран Североатлантического Альянса.

| Автор: Шароди Диана

На сегодняшний день у стран-участниц НАТО не сходятся взгляды на поставки оружия для Украины, поскольку у некоторых стран на законодательном уровне закреплен запрет поставок оружия в зоны боевых действий. В то же время Альянс обязан оказывать поддержку Киеву.

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Такое мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга было озвучено в интервью для издания El Pais.

"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать вооруженные силы, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды",

— говорит Столтенберг.

Чиновник напомнил, что на данный момент множество стран оказывают оружейную поддержку Украине, намекая на Великобританию, США и страны Балтии.

Поскольку среди всех стран Европы у Москвы сейчас самая большая армия, то данную оружейную поддержку Украине не стоит расценивать как угрозу безопасности России. Это скорее ее самооборона, резюмировал Столтенберг.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство обороны опубликовало перечень специальностей и профессий, представительницы которых должны обязательно встать на воинский учет. Так, согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на учет как военнообязанные (только те, чьи специальности и профессии упомянуты в списке). Однако документ получил много критики, поэтому спустя месяц профильное министерство решило разработать новую редакцию приказа.