- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Украина готова к другим альянсам кроме НАТО, - Зеленский
Украина готова к созданию альянсов не только с НАТО, но и с другими странами. Работа в этом направлении уже ведется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу.
Читайте также: "Если будет масштабная война, зачем нам санкции "потом", - Зеленский
"Если мы говорим о вопросах НАТО... Других союзов по безопасности мы не слышим", - заявил Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что Украина готова обсуждать договоры в сфере безопасности с другими странами, которые могут предложить оборонный союз.
Читайте также: Зеленский: "Я президент Украины, я знаю больше, чем любой президент"
"Мы уже работаем над такими вещами", - добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский обратился к НАТО: "Скажите открыто: мы никогда там не будем". Украинский президент требует от Североатлантического альянса четкий ответ о перспективах членства.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.