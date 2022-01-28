Украина готова к другим альянсам кроме НАТО, - Зеленский

Работа в этом направлении уже ведется, заявил президент

Зеленский не против других альянсов помимо НАТО / instagram.com/op_ukraine

Украина готова к созданию альянсов не только с НАТО, но и с другими странами. Работа в этом направлении уже ведется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу.

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"Если мы говорим о вопросах НАТО... Других союзов по безопасности мы не слышим", - заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что Украина готова обсуждать договоры в сфере безопасности с другими странами, которые могут предложить оборонный союз.

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"Мы уже работаем над такими вещами", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский обратился к НАТО: "Скажите открыто: мы никогда там не будем". Украинский президент требует от Североатлантического альянса четкий ответ о перспективах членства.

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