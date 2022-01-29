Правила воинского учета для женщин изменятся - подробности

В декабре прошлого года Министерство обороны опубликовало перечень специальностей и профессий, представительницы которых должны обязательно встать на воинский учет.

| Автор: Шароди Диана

Так, согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на учет как военнообязанные (только те, чьи специальности и профессии упомянуты в списке). Однако документ получил много критики, поэтому спустя месяц профильное министерство решило разработать новую редакцию приказа.

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Об этом заявляет Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

Так, в новой редакции штрафов за уклонение от воинского учета среди женщин не будет. Также сообщается, что в новом приказе будет существенно сокращен список профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.

Кого поставят на обязательный воинский учет:

медицины,

электроники,

связи,

метрологии и картографии,

финансов,

бухгалтерского учета,

аудита.

Также рассматривается введение добровольной постановки на учет для женщин всех специальностей, кроме медицинских работников и студентов медучреждений.

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Отметим, сообщается, что профильное министерство планирует провести глубокий анализ вероятных осложнений и негативных последствий работы действующей системы постановки на воинский учет, а также доработать систему женской постановки на учет в военкомат онлайн.

Кроме того, в Минобороны назвали число ставших на учет женщин. Украинок просят пока не торопиться становиться на учет, так как в соответствующие нормы еще будут вноситься изменения. В Украине на воинский учет после введения соответствующего закона уже стали 435 женщин. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Напомним, недавно в Киеве активистка движения "Femen" устроила голый пикет под Офисом президента. Активистка написала на своем теле лозунги на английском языке: "Женщина не равно война" и "Руки прочь от женщин". При этом всю фотосессию она провела с маленьким ребенком на руках. К счастью, малыша раздевать она не стала.