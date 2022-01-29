Из-за прецедента Укрзализныця проверит все подвесные люстры на вокзалах

УЗ планирует проверить все подвесные люстры на вокзалах страны.

| Автор: Шароди Диана

На железнодорожных вокзалах Украины проверят все подвесные люстры. Причиной такого решения послужил инцидент, который произошел на Днепровском вокзале — там люстра обрушилась на пол после замены ламп.

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Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сообщается, что в ходе выполнения работ по замене лампы территория была ограждена, пассажиров и персонала вокзала рядом не было, поэтому никто не пострадал. Однако данное происшествие послужило причиной старта масштабной проверки люстр.

В компании отмечают, что инфраструктура пассажирских перевозок много лет нуждается в обновлении, а срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению.

Как скоро будет проведена данная проверка, кто ее будет проводить и кто будет за этим следить - пока что не сообщается. Однако данные меры должны повысить безопасность пассажиров и работников вокзалов.

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Напомним, ранее Рада поддержала запуск е-билетов в общественном транспорте. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что законопроект фактически вводится в действие и позволяет уже внедрить электронный билет.