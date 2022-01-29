Почта

Из-за прецедента Укрзализныця проверит все подвесные люстры на вокзалах

УЗ планирует проверить все подвесные люстры на вокзалах страны.
 |  Автор: Шароди Диана
Из-за прецедента Укрзализныця проверит все подвесные люстры на вокзалах
Из-за прецедента Укрзализныця проверит все подвесные люстры на вокзалах / facebook.com/Ukrzaliznytsia/

На железнодорожных вокзалах Украины проверят все подвесные люстры. Причиной такого решения послужил инцидент, который произошел на Днепровском вокзале — там люстра обрушилась на пол после замены ламп. 

Читайте также: "Укрзалізниця" добавила более 1,5 тыс мест на 11 маршрутов в праздники

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. 

Сообщается, что в ходе выполнения работ по замене лампы территория была ограждена, пассажиров и персонала вокзала рядом не было, поэтому никто не пострадал. Однако данное происшествие послужило причиной старта масштабной проверки люстр.

В компании отмечают, что инфраструктура пассажирских перевозок много лет нуждается в обновлении, а срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению.

Как скоро будет проведена данная проверка, кто ее будет проводить и кто будет за этим следить - пока что не сообщается. Однако данные меры должны повысить безопасность пассажиров и работников вокзалов.

Читайте также: В столице Турции украли мост

Напомним, ранее Рада поддержала запуск е-билетов в общественном транспорте. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что законопроект фактически вводится в действие и позволяет уже внедрить электронный билет.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK