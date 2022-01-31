Итоги 30 января: Эвакуация посольства и сбор подписей против войны

Канада продолжает эвакуировать сотрудников своего посольства в Украине, в РФ начали собирать подписи против войны, а "Энергоатом" впервые подключил к сети все 15 энергоблоков. Мы собрали главные новости за сутки.

Канада начала эвакуировать ряд сотрудников посольства

Было решено отозвать из Киева второстепенных сотрудников диппредставительства. Это касается и оставшихся членов семей дипломатов. Но в это же время команду посольства усилят людьми, которые имеют опыт в реформировании сферы безопасности, управлении конфликтами и в других сферах.

В РФ начали собирать подписи против войны с Украиной

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Подписи собирают российские политики, актеры, ученые и журналисты. В частности, документ был подписан такими известными россиянами, как актрисой Лилией Ахеджаковой, музыкантом Андреем Макаревичем, писателем Виктором Шендеровичем, политиком Григорием Явлинским и другими.

Москва продолжает наращивать войска у Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джо Кирби заявил о стягивании российской армии к украинской границе, мол этот процесс происходит даже на выходных днях. Также в США обеспокоены действиями флота РФ в Атлантике и Средиземноморье. Если Путин захочет вторгнуться в Украину, то он может реализовать это "вот-вот", сказал Кирби.

Дания собирается вооружить Украину

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Метте Фредериксен, датский премьер-министр, заявила, что власти страны готовы передать Украине военную технику, но только если произойдет военная эскалация со стороны Кремля. Фредериксен подчеркнула, что обстановка в Украине является угрозой для всей Европы.

В Украине впервые к энергосети подключены все 15 энергоблоков

"Энергоатом" подключил к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС. Благодаря этому, за всю историю атомной энергетики это первый случай, когда "Энергоатом" работает со всеми 15 энергоблоками одновременно. Набор мощности продолжается, замечаний к оборудованию и персоналу нет, отметили в компании.

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