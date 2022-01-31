Несчастный случай на Киевщине: Мужчина разбил банку, порезался и умер

Он пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, но потерял сознание, труп нашла соседка.

В Киевской области мужчина случайно разбил стеклянную банку, порезался и умер в своей же квартире. Подробности несчастного случая передает пресс-служба местной полиции на своей странице в Facebook.

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Так, инцидент произошел в Белой Церкви. 29 января около 13:00 к правоохранителям обратились медики. Они рассказали, что к ним, в свою очередь, обратилась местная жительница, которая обнаружила соседа мертвым в его же квартире.

На месте происшествия работали следователи, патрульные полицейские и медики, которые подтвердили смерть мужчины.

По предварительной информации, 42-летний умерший был на кухне и разбирал мясо, используя кухонный молоток. Рядом стояла стеклянная банка. В один момент она упала и повредила мужчине вену.

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Пострадавший пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, но потерял сознание, затем потерял большое количество крови и скончался на месте.

По факту случившегося правоохранители проводят досудебное расследование по статье "умышленное убийство". Оно является обязательным в случае неустановленной явной естественной смерти или насильственной смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что молодого киевлянина, задушившего 82-летнюю женщину, посадили на 11 лет.

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