Стоит ли украинцам ждать мобилизации: Ответ Резникова

Власти планируют поступать иначе, в том числе работать с территориальной обороной.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ждать так называемой "тренировочной мобилизации" украинцам не стоит. Это может вызвать панику среди населения. Слова политика передает LB.

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Так, глава Минобороны объяснил, что с точки зрения угрозы, необходимости в мобилизации в данный момент нет.

"Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", – подчеркнул он.

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По словам Резникова, власти собираются поступать иначе, а именно работать с Силами территориальной обороны. Пройдут полевые учения, на которых их обучат. Первые тренировки начнут с председателей ОГА, РГА и КГГА.

"У нас есть четыре сектора: север, юг, восток и запад… Начнем с севера, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", – подытожил министр обороны.

Напомним, Резников объяснил, почему РФ смогла аннексировать Крым.

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