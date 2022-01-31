Резников объяснил, почему РФ смогла аннексировать Крым

В Минобороны уверены, что крымский и донецкий сценарии больше невозможны

Россия смогла оккупировать Крым из-за слабости центрального руководства Украины, а также из-за бездействия Запада. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию LB.ua.

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"Крым они взяли абсолютно прагматично. Слабая Украина, отсутствие стабильной центральной власти, возможность играть в игрушку под названием "референдум", наша Конституция, в которой была ошибочна записана именно Автономная Республика Крым, юридически это могла быть Крымская область. Будь это Крымская область, никакого "референдума", никакого парламента Крыма, ничего бы не было", – считает Резников.

Еще одним значимым фактором для оккупации Крыма, по мнению главы Минобороны, стало бездействие Запада в этом вопросе, а также неготовность Украины к обороне.

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"Крым им легко дался, потому что Запад позволил им это сделать. Теперь уже так не получится. В Кремле уверены, что частично население будет встречать их с цветами на улицах. Для этого нужен внутренний дисбаланс, внутренняя передряга, которую они якобы поддерживают каким-то там способом. То, что произошло в Донецке, в Луганске, когда прихвостни захватывали админздания, уже не повторится. Страна изменилась. Ни в Харькове, ни в Сумах, ни Чернигове, ни где-либо никто не даст это сделать", – отметил Резников.

Напомним, Резников считает, что Россия проверяет единство НАТО и ЕС. Кремль пытается занять позицию силы для переговоров с США и странами Европы, отметил украинский министр.

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