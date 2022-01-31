- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Эстония призывает Германию предоставить Украине оружие
Представительница Эстонии заявила, что Германия обязана предоставить Украине вооружение наряду с угрозой российского вторжения.
Читайте также: Эстония подготовила к отправке в Украину десятки ракет Javelin
Об этом Каллас рассказала в интервью изданию BILD.
"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора",
— говорит премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Чиновница утверждает, что анализируя ситуацию в мире, на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что Россия будет отводить свои войска от границы и ослаблять напряженность.
"Мы приветствуем все усилия по предоставлению Украине любой возможной помощи. Ведь мы все согласны с тем, что Россия агрессивно нагнетает ситуацию",
— резюмировала Каллас.
Отметим, Эстония недавно заявила о готовности передать Украине 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств-Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.
Также добавим, что США и Великобритания за последние две недели отправили в Украину по меньшей мере 15 транспортных самолетов с оружием.
Читайте также: В Эстонии бушует снежная буря
Напомним. США планируют осуществить до 45 воздушных рейсов с вооружением для Украины. Пока состоялись четыре таких рейса.