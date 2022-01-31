Эстония призывает Германию предоставить Украине оружие

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает Германию прислушиваться к украинцам и способствовать развитию их обороноспособности.

| Автор: Шароди Диана

Представительница Эстонии заявила, что Германия обязана предоставить Украине вооружение наряду с угрозой российского вторжения.

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Об этом Каллас рассказала в интервью изданию BILD.

"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора",

— говорит премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Чиновница утверждает, что анализируя ситуацию в мире, на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что Россия будет отводить свои войска от границы и ослаблять напряженность.

"Мы приветствуем все усилия по предоставлению Украине любой возможной помощи. Ведь мы все согласны с тем, что Россия агрессивно нагнетает ситуацию",

— резюмировала Каллас.

Отметим, Эстония недавно заявила о готовности передать Украине 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств-Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

Также добавим, что США и Великобритания за последние две недели отправили в Украину по меньшей мере 15 транспортных самолетов с оружием.

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Напомним. США планируют осуществить до 45 воздушных рейсов с вооружением для Украины. Пока состоялись четыре таких рейса.