Где в Украине больше и меньше всего вакцинированных — ответ Минздрава

Среди антилидеров по количеству вакцинированных — некоторые западные регионы Украины.

| Автор: Шароди Диана

В Минздраве рассказали, где в Украине больше и меньше всего вакцинированных. Так, общая тенденция вакцинации по стране говорит о том, что за последние две недели начало прививаться все меньше и меньше людей.

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Такое заключение озвучил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе своего брифинга в понедельник, 31 января.

По данным Ляшко, по состоянию на конец января самые низкие показатели за последние 7 дней в расчете на 100 тысяч населения зафиксированы в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

"К сожалению, мы уже вторую неделю поспешно фиксируем снижение недельного количества проведенных прививок",

— говорит Ляшко.

Тем не менее, наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тысяч населения было сделано в Полтавской области.

"Сразу за лидером идут Киев, Ровенская, Луганская и Харьковская области",

— говорит украинский чиновник.

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Напомним, в понедельник, 31 января, в Украине вступил в силу новый приказ Минздрава об обязательной вакцинации против COVID-19. На работу не будут пускать местных чиновников, коммунальщиков и медиков, которые не были иммунизированы.