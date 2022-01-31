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Где в Украине больше и меньше всего вакцинированных — ответ Минздрава
В Минздраве рассказали, где в Украине больше и меньше всего вакцинированных. Так, общая тенденция вакцинации по стране говорит о том, что за последние две недели начало прививаться все меньше и меньше людей.
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Такое заключение озвучил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе своего брифинга в понедельник, 31 января.
По данным Ляшко, по состоянию на конец января самые низкие показатели за последние 7 дней в расчете на 100 тысяч населения зафиксированы в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.
"К сожалению, мы уже вторую неделю поспешно фиксируем снижение недельного количества проведенных прививок",
— говорит Ляшко.
Тем не менее, наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тысяч населения было сделано в Полтавской области.
"Сразу за лидером идут Киев, Ровенская, Луганская и Харьковская области",
— говорит украинский чиновник.
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Напомним, в понедельник, 31 января, в Украине вступил в силу новый приказ Минздрава об обязательной вакцинации против COVID-19. На работу не будут пускать местных чиновников, коммунальщиков и медиков, которые не были иммунизированы.